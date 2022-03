Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5 ha replicato alle accuse mosse da Vera Miales che ha accusato apertamente sia lei che sua figlia Guenda Goria di non averla accolta in famiglia. Insomma, la grande soap sulla famiglia allargata Goria-Ruta continua per il terzo reality consecutivo.

Dopo due edizioni del Grande Fratello Vip (a cui hanno partecipato rispettivamente Maria Teresa Ruta, Guenda Goria ed Amedeo Goria) questa volta la palla è passata a La Pupa e il Secchione Show, chiamato a raccontare i punti di vista di Vera Miales e Mirko Gancitano, ovvero la promessa sposa di Amedeo ed il promesso sposo di Guenda.

In una soap che strizza l’occhio a CentoVetrine, Vera Miales ha puntato il dito contro Maria Teresa e Guenda accusandole velatamente anche un po’ di razzismo.

“Ho provato a contattare Guenda, ma non mi ha mai risposto, la mia pazienza ha un limite. Sto con Amedeo da un anno e quattro mesi, non sto con lui per popolarità o soldi. Guenda e Maria Teresa mi stanno emarginando e mancano di rispetto anche ad Amedeo facendo così. Mirko Gancitano in famiglia è stato accolto a braccia aperte. Forse perché è amico di Alex Belli e quindi appartiene alla cerchia dei famosi? O forse perché è italiano ed io sono straniera?”.

Vera Miales: “Mi hanno esclusa perché sono straniera?”, Maria Teresa Ruta l’asfalta

“Io rido perché non c’è altro da fare. Io ho incontrato questa persona un anno fa, in un tuo salotto. E giustamente ha detto ‘Mi sono fidanzata con Goria’, beh, è un problema tuo vista l’enorme differenza di età e visto che ha già subìto due interventi al cuore, non certo un problema mio. Detto questo non l’ho più vista, non mi ha mai chiamato, non l’ho mai beccata a nessuna festa. Quando Goria mi invita ad un suo evento, io vado col mio compagno. Se Amedeo ai nostri eventi viene da solo, non è un problema mio. Se Amedeo non ha mai portato Vera non so perché”.

Maria Teresa Ruta ha poi continuato:

“In questi anni Goria mi ha presentato tantissime ragazze. Vera è una delle tante ragazze di Goria, voleva delle copertine, voleva fare un reality e c’è riuscita. Le ex di Goria le ho conosciute e sono tutte durate da Natale a Santo Stefano. Io razzista? Mia nonna è rumena!”.

Azz.