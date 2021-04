Nonostante ce l’abbia messa tutta per integrarsi con i naufraghi, Vera Gemma non solo non c’è riuscita, ma è finita nuovamente in nomination. La nuova leader Francesca Lodo si è giustificata dicendo di averla mandata al televoto perché era stata lei il giorno prima a chiedere di tornare in Italia.

Giovedì sera dopo una pausa pubblicitaria Ilaby Blasi si è collegata con la Palapa e ha detto: “So che Vera Gemma e Valentina hanno avuto un duro scontro contro la prova, cosa è successo?”

Valentina Persia ha spiegato alla conduttrice: “Ieri ha avuto un momento di sconforto e a più riprese diceva ‘vi prego nominatemi e mandatemi vi vi scongiuro’. Andava avanti e indietro a dirlo a tutti. Aveva pure le lacrime sono sincera. Adesso recriminare e accusarla dicendo che non se l’aspettava mi sembra un discorso non chiaro. Quindi poco fa ho avuto da ridere con lei. Sarà stato un momento di sconforto, ma non mi è sembrato che stamani abbia detto ‘ragazzi è passato tutto ora sto bene non mi votate’. Quindi Francesca è normale che poi fa questa scelta“.

Amo Vera Gemma, sono già triste all’idea che la saluteremo lunedì (sì, perché uscirà contro Fariba al 100%), però dopo aver chiesto a tutti di nominarla, forse doveva far sapere di aver cambiato idea e che quello era solo un momento di sconforto.

Vera Gemma e Valentina: la lite fuori onda.

Su Mediaset Play Infinity è stato caricato il fuori onda in cui si vede lo scontro a cui ha accennato la Blasi. La comica infatti ha alzato la voce ed ha bacchettato la collega naufraga per non aver avvisato tutti che non voleva più essere nominata.

“Dovevi dì ‘grazie che m’hai votato’. Perché ieri sei stata con le lacrime agli occhi tutto er tempo. Un giorno de crisi? Ok ma tu hai detto ‘votatemi perché voglio uscire, vi prego sono arrivata’. Se avevi cambiato dovevi dircelo ‘ora voglio restare quindi ho cambiato idea’”.

La lite fra Valentina Persia e Vera Gemma in un fuori onda su Playa Palapa. #Isola https://t.co/xVe1u9mcvR — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 24, 2021

Durante la puntata di ieri sera, Valentina non si è di certo risparmiata nei confronti di Vera Gemma🔥 Vedi nella clip cosa è successo!👇 #Isola 🏝 https://t.co/45jXd5iTabhttps://t.co/45jXd5iTab — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 30, 2021