Vera Gemma purtroppo ha dovuto lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi dopo aver perso per l’ennesima volta al televoto. L’Amica di Asia Argento sulle pagine del periodico Ora ha parlato della sua esperienza in Honduras e dei progetti per il futuro.

“All’Isola non hai nulla, devi sopravvivere, si soffre tanto la fame e quindi crolla qualunque tipo di personaggio che ti sei costruito. Vieni fuori per quello che sei alla fine, perché crollano tutte el sovrastrutture. Posso dire che è un’esperienza forte. Quella dell’Isola dei Famosi è una opportunità particolare, perché fa vedere tutto di te. Un futuro in televisione? Perché no? Se mi piacerebbe fare l’opinionista? Non il GF Vip, ma mi piacerebbe essere opinionista in un programma come quello di Chiambretti, per esempio. Intanto questa estate farò un film con una regista viennese pluripremiata. Nel mio sangue scorre il cinema!”

Non so voi, ma io vedrei benissimo Vera Gemma in un programma di Chiambretti.



Vera Gemma risponde a chi le dà della raccomandata.

La naufraga è figlia del famosissimo, Giuliano Gemma, attore che nella sua lunga carriera cinematografica interpretò oltre cento film e ricevette numerosi premi, tra cui il David di Donatello. Per questi motivi chi la critica spesso le dà della raccomandata, ma lei non ci sta e spiega perché non merita questa etichetta.

“La gente, prima di chiamarmi raccomandata, dovrebbe ricordarsi che sono l’unica figlia d’arte in Italia che non ha mai chiesto a suo padre di alzare il telefono per sé”.

Una settimana ricca di baci per Awed, che si becca pure il bacio di Giuda da parte di Vera🔥 #Isola pic.twitter.com/dFStRx6AUf — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 26, 2021

Asia Argento dice che “Vera è un po’ troppo alfa. É una leader nata, è sincera”. Secondo voi è per questo che è stata eliminata? 💔 #Isola pic.twitter.com/UdNoyBVT9S — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 27, 2021