Vera Gemma ha provato ad organizzare una triplice alleanza prima di partire per L’Isola dei Famosi?

La bomba – lanciata un paio di puntate fa da Angela Melillo – è stata confermata da Giovanni Ciacci che, ospite a Domenica Live, ha ricordato un aneddoto di tempo fa.

Prima di venir a conoscenza di non poter partire per L’Isola dei Famosi a causa di un problema ai polmoni, Giovanni Ciacci era stato confermato dalla produzione del reality e, insieme a Vera Gemma ed Angela Melillo, si sentiva regolarmente.

“Prima di partire per L’Isola dei Famosi con Vera Gemma ci siamo sentiti, lei è una che tende a fare gruppo” – ha confessato Giovanni Ciacci a Barbara d’Urso – “Il trio era composto da me, Vera Gemma ed Angela Melillo. Ci chiamavamo tutte le sere, non dico una cavolata. Mi diceva ‘Giovanni sei il più grande, proteggiamoci a vicenda’“.