Vera Gemma non ha mai avuto grande simpatia per Gilles Rocca e dopo i primi giorni di armonia, anche Awed si è scontrato contro il bel romano. Queste liti hanno portato lo youtuber e la sua amica ad isolarsi dal resto dei concorrenti. Dopo che la naufraga ha perso al televoto ed ha lasciato il gruppo, Awed ha chiesto scusa a tutti per le sue parole infuocate. Giovedì sera dopo la puntata Miryea su Playa Esperanza (l’ultima spiaggia) ha rivelato a Vera Gemma che il suo bff ha chiesto perdono a Gilles, Francesca Lodo e il resto del gruppo.

“Non era triste che ero uscita io? Ah, ha chiesto scusa a tutti? Tornando indietro avrei azzerato tutto, non credo abbia sbagliato. Lui si è comportato come si sentiva in quel momento. Abbiamo fatto delle accuse forti, ma io le penso. Credo ancora che Francesca Lodo non abbia dimostrato di avere una grande personalità. Così come penso che Gilles ha un atteggiamento di comando e scatti di rabbia che non mi piacciono lo penso.

Poi ho avuto necessità di isolarmi un po’ co Awed, ma questo non l’ha danneggiato perché è rimasto. Mi sono presa tutte le responsabilità, anzi sono stata coraggiosa. Forse è meglio far finta di andare d’accordo con tutti così non ti nomina mai nessuno”.