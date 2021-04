Ieri sera Vera Gemma è stata eliminata da L’Isola dei Famosi dopo aver perso il televoto con Fariba Therani. L’attrice non è rimasta nel reality visto che aveva già avuto la possibilità di restare su Playa Imboscada. Domenica scorsa però a Live è stata ospite la sorella della naufraga, che si è scontrata con gli opinionisti.

Tutto è nato quando Barbara ha mostrato un articolo di Biccy, in cui avevo parlato di una frecciatina di Jeda scagliata contro Roger Garth. Il compagno di Vera ha paragonato l’opinionista alla “versione Wish del principe azzurro di Shrek”. Roger ha risposto lanciando una shade a Jeda: “Ognuno di noi assomiglia ad un cartone animato. Lui ad esempio mi ricorda lo scoiattolo dell’Era Glaciale“. Poi è stata la volta di Vladimir Luxuria, che ha detto: “Secondo me invece Vera Gemma è simile a Il Re Leone“. Qualcuno in studio ha aggiunto: “Pare il Joker o la donna gatto“.

Giuliana Gemma ha preso la parola ed è sbottata: “No vabbè, prendere in giro, scherzare e criticare va bene. Queste però sono offese pesanti. Non le trovo né corrette e né eleganti. Io non scherzo così su nessuno. Non lo voglio nemmeno ripetere. No basta, andiamo avanti che non vorrei qualcuno lo dicesse nuovamente. Che sia una persona per bene non c’è dubbio. Però certi scherzi non mi piacciono e non vanno bene. Se poi perde al televoto cosa c’entra con al sua persona? Non è falsa, tutto le si può dire tranne quello, sta pagando la sua sincerità“.

Adesso aspettiamo in ritorno in Italia di Vera e prepariamo i popcorn.

La sorella di Vera Gemma a Domenica Live.

#Isola, tutti contro Vera Gemma. A #DomenicaLive parla la sorella Giuliana https://t.co/vkqAEPYA0t — Domenica Live (@domenicalive) April 26, 2021

Non Roger Garth che paragona Jeda allo scoiattolo dell’era glaciale. ROGER IMPACTS AGAIN #isola #DomenicaLive pic.twitter.com/eixb38yPyB — Carmelo (@Carmelocanale5) April 25, 2021