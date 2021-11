Vera Gemma al Grande Fratello Vip. Giuseppe Candela ne è certo ed ha parlato di “quasi fatta”.

“Come Dagonanticipato l’edizione in corso del Grande Fratello Vip sarà allungata ed entreranno nella casa più spiata d’Italia nuovi concorrenti. Chi farà il suo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini? Stando alle nostre fonti sarebbe quasi fatta per l’attrice Vera Gemma, figlia dell’amatissimo Giuliano”.

A lei si aggiungono anche le confermatissime Patrizia Pellegrino e Maria Monsè (che entreranno in Casa durante la ventunesima puntata, quella di lunedì 22 novembre) e Nathaly Caldonazzo.

Lo scorso maggio l’attrice, reduce da L’Isola dei Famosi, aveva così parlato del Grande Fratello Vip.

“Se sarò al prossimo GF Vip? Per ora non c’è nulla di certo. Mi piacerebbe molto partecipare ma non c’è nulla di concreto al momento. Penso che un’esperienza del genere possa rafforzare la mia posizione con un altro tipo di pubblico. “Pechino Express” ha un pubblico più di nicchia ed è questa la sua bellezza. Il “Grande Fratello Vip” mi permetterebbe di farmi conoscere ad un pubblico più ampio.

Non credo che la “sovraesposizione” possa rovinarmi. Alla fine hanno partecipato un po’ tutti ai reality. Secondo me dipende dall’uso che ne fai. – si legge su Superguida tv – Certo, non vorrei diventare un fenomeno da reality. Però la possibilità di farne due diversi tra loro darebbe modo di rafforzare la popolarità per sfruttare poi le altre occasioni che ne possono conseguire. Il problema è per chi non fa altro e si deve creare una carriera da zero. Io ho fatto già cinquant’anni di gavetta e non ho questo problema”.