Dopo Akash Kumar il pubblico ha eliminato un altro personaggione de L’Isola dei Famosi, Vera Gemma. Nel televoto con Awed e Gilles Rocca l’attrice ha preso solo 15% delle preferenze. Per fortuna la naufraga ha deciso di rimanere in gioco a Parasite Island insieme a Fariba, Ubaldo e Brando.

La notte prima dell’eliminazione Vera Gemma (che ha confessato di aver amato una donna) ha spiegato ad Andrea Cerioli il motivo del suo astio per Gilles.

“Ma io sono una mamma e mi devo fare comandare da lui? E che devo chiedere il permesso come fanno gli altri per fare qualsiasi cosa? Gilles possiamo andare a camminare? Ma non ci penso proprio. […] Io non ho da contratto che devo chiarire con lui. Forse lunedì me ne vado e quindi perché devo sentirmi costretta a parlarci. Sto tanto bene senza di lui. Non sono costretta a fare niente che non mi vada di fare. Tra l’altro mica dobbiamo andare d’accordo per forza, mica siamo in gita scolastica ragazzi.

Ci dicessero in faccia se dobbiamo mangiare da soli, che noi cuciniamo senza problemi. Però io voglio che anche lui parli chiaro e non alle spalle. Questi rischiano di essere gli ultimi giorni miei qui, ma posso vivermeli come ca*** me pare?!”.