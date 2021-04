Jeda è senza dubbio il “parente di” più chiacchierato di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Sarà per la giovane età, ma in molti hanno insinuato che i genitori del ragazzo non abbiano preso bene la storia con Vera Gemma. La sorella della naufraga ospite a Domenica Live ha fatto chiarezza e ha detto che la suocera di Vera l’adora.

“Che dire di lui, è un ragazzo molto educato, a me piace molto. Volevo dire che ho parlato ieri con Jeda e voleva smentire una c osa che sta circolando in queste settimane. Mi ha detto ‘questa cosa che dicono che i miei genitori non sono d’accordo non è assolutamente vera’. Infatti io posso confermare che la mamma di Jeda è molto contenta e manda messaggi di incoraggiamento e tifa Vera Gemma e fa il tifo per la coppia. Quindi non ci sono davvero problemi. Non è vero che trattiamo Jeda come se fosse un cagnolino o un orsacchiotto.

Poi non vi attaccate a tutto quello che lui dice in tv. Non è abituato a stare davanti alle telecamere e non sempre può trovare i termini più appropriati. Jeda comunque ha voluto stare a tutti i costi con mia sorella Vera Gemma, quindi si amano”.