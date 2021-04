Jeda ormai è più chiacchierato di certi naufraghi de L’Isola dei Famosi (Ciufoli, Braida mi sentite?). Intervistato da Sanchez per Novella 2000 il produttore musicale ha rivelato che Vera Gemma aveva già provato in passato a partecipare a L’Isola.

“Penso che Vera stia vivendo un sogno. Ha sempre voluto partecipare a questo reality. Ci aveva provato già due volte, ma non era stata confermata. Invece adesso ci è riuscita, e sono contento per lei. Sta spaccando, spacca anche da Parasite Island. È una donna davvero speciale”.

I complimenti che Vera Gemma ha fatto ad Akash e Awed non lo spaventano, Jeda ha dichiarato di non essere geloso: “La conosco bene e so che oltre a un complimento, anche se apparentemente esagerato, non va. Mi fido ciecamente. In genere a me non interessa quello che dicono le persone. Vado avanti per la mia strada a testa alta. In tanti ipotizzano che Vera, prima o poi, possa tradirmi. Ma non sarà così, fidatevi. Sono sicuro di me stesso e del nostro rapporto di coppia. Ci metto la mano sul fuoco“.

– Ilary Blasi: “ho un sacco di domande da farti: cosa fai nella vita?”

– Jeda: “il manager nell’ambito musicale, almeno ci sto provando…”#isola pic.twitter.com/GHPv5kwgqX — isola out of context (@oocisola) April 1, 2021

Jeda e la convivenza con Vera Gemma.

“Ci si siamo conosciuti su Instagram. Le ho scritto io durante il periodo del primo lockdown. Mi aveva colpito subito. Ci scambiammo i numeri di cellulare e passammo ore e ore in video chiamata. La cosa si faceva sempre più intensa. La differenza di età non ci spaventa perché l’amore vero non deve avere limiti. Appena hanno riaperto le regioni ci siamo visti. Vera è venuta a Milano e abbiamo passato un bel po’ di tempo insieme. Con lei sto benissimo, mi creda. Per ora siamo sotto le stesso tetto solo quando vado a Roma, oppure quando lei viene a Milano da me. Sono un produttore musicale, ho molto lavoro e non posso lasciare per tanto tempo la mia città. Poi vedremo come organizzarci meglio. Per il momento ci va bene così, anche perché rispettiamo i nostri spazi”.

Il 22 enne non direbbe di no a L’Isola dei Famosi.

“Non sarebbe una cattiva idea. In realtà sono un manager musicale, ho una forte passione per la musica, lavoro con artisti rap. La TV mi piace, ma non cerco la popolarità. Vado in studio principalmente per motivare la mia compagna. Certo, se dovesse arrivarmi una proposta televisiva accetterei senza problemi. Mi farebbe piacere partecipare proprio all’Isola dei Famosi, trovo sia un’esperienza di vita unica. Amo mettermi in gioco”.

Tanto simpatico, ma come parente in studio. Facciamo un in bocca al lupo a Jeda per la carriera nel mondo della musica ecco cch.

Ilary Blasi fa lanciare la pubblicità a Jedà #isola pic.twitter.com/7ElfLtWfiw — isola out of context (@oocisola) April 1, 2021