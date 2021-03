A L’Isola dei Famosi c’è l’imbarazzo della scelta in fatto di privazioni, ma Vera Gemma sembra soffrirne solo una e non parlo della mancanza del cibo. L’attrice romana ha fatto una confessione molto precisa ai suoi colleghi.

“Il rapporto intimo con un uomo mi inizia a mancare. Se voglio il tuo corpo? Esatto. Ora andiamo in quell’isola laggiù a fare come dire…

Awed? Ripassa quando hai voglia di farlo in maniera pesante. Poi c’è Akash, che grida e sta in costume, con quegli occhioni blu. Non mi deve provocare perché poi faccio come gli spaghetti, come faceva Alberto Sordi. Ancora non ha provato il contatto con me. Questo ragazzo non è uscito con la sottoscritta, la dea delle milf che ti fa perdere la testa a suon di cibo e letto. Vorrei fare uno scambio, noi diamo Daniela Martani ai Rafinados e ci prendiamo Akash. Lui ha detto che vuole venire e allora che venga. Welcome baby boy. Akash? Nun t’abbassà quei pantaloni, che se vengo te faccio…”