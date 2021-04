Vera Gemma e Andrea Cerioli si sono duramente scontrati a L’Isola dei Famosi a causa di un enorme vassoio di patatine fritte con wurstel; una ricompensa che Vera ha vinto durante una prova.

Quando le sono arrivate le patatine fritte, l’attrice ha deciso di non condividerle con tutto il gruppo ma di chiamare solo i suoi amici: Miryea Stabile (con cui ha vinto la prova), Fariba Tehrani, Beatrice Marchetti, Paul Gascoigne, Awed ed Andrea Cerioli. Ma se tutti hanno accettato di buon cuore le patatine, gli ultimi due no al grido di “o mangiamo tutti i nessuno”.

““Avevate tutto quel cibo e ce lo avete negato. Non lo avrei fatto nemmeno al mio peggiore nemico. Con la fame non si scherza, io non lo avrei fatto neanche al mio peggior nemico di mangiargli in faccia. O mangiamo tutti o io non mangio“, ha dichiarato il tronista facendo sbottare a sua volta Vera Gemma: “Avete sparlato di me per settimane, in Palapa ho ascoltato tutte le vostre cattiverie, posso decidere io con chi mangiare o no? Tu sei un eroe ed avrei condiviso il cibo con tutti, io non sono un’eroina“.