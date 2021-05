Vera Gemma anche ieri sera è tornata in studio a L’Isola dei Famosi fasciata in una tutina aderentissima in stile Britney Spears. Dopo l’ingresso trionfale dell’attrice, Ilary Blasi le ha chiesto chi preferiva tra Ignazio Moser e Isolde Kostner, che stavano per sfidarsi in una prova di apnea.

La fidanzata di Jeda a sorpresa ha lanciato una bombetta su Cecilia Rodriguez: “Io pure tifo per Isolde. Perché la fidanzata di quello ha detto che sono brutta. cecilia Rodriguez ha detto che sono una brutta donna. A questo punto sono contro la famiglia, tutti quanti è“.

Tommaso Zorzi è rimasto spiazzato dalla rivelazione di Vera Gemma: “No impossibile amore, altrimenti l’avrei bacchettata“.

Chechu ma come osi attaccare la regina dell’Isola?



Vera contro Ignazio perché Cecilia ha detto che è brutta “Ce l’ho con tutta la famiglia” Vera ti amo. 👑#isola #prelemi — Vale✨♈️ (@iosonoestanca) May 14, 2021

vera “ma ha detto che sono brutta 😔” Tommaso “ma chi amore”

vera “Cecilia”

Tommaso “no amore impossibile altrimenti l’avrei bacchettata!!” li amo da morire #isola #tommasozorzi — annalisa🍦 (@annamobene0) May 14, 2021

Vera Gemma risponde a chi mette in dubbio la sua storia con Jeda.

“Chi ci critica per la differenza d’età? S’attaccassero, noi ci amiamo davvero. Con Jeda la storia è nata durante una diretta con Asia Argento. Lui era spettatore ed ha iniziato a scrivermi. Io rispondevo in modo gentile. Eravamo in quarantena l’anno scorso. Poi il 6 giugno sono andata a Milano. Oggi è quasi un anno che stiamo insieme. Lui ha avuto una vita difficile, è molto più maturo della sua età. Ha accudito mio figlio Maximus che ha 10 anni. Non sono una sprovveduta, anche il padre del mio piccolo si fida di lui”.