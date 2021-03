A L’Isola dei Famosi ha dichiarato di essere la regina delle milf ed ha apprezzato il fascino di Akash e Andrea Cerioli, ma nel passato di Vera Gemma c’è anche una donna. La naufraga (che adesso sta con Jeda) in un’intervista rilasciata a gay.it un anno fa ha raccontato di quando si è innamorata di una ragazza.

“Ho avuto esperienze di tutti i tipi, in passato, mi sono innamorata follemente di una donna, mi ricordo che questo provocò molto scandalo. Quindi ho avuto esperienze omosessuali e non, ma per me la normalità è un concetto molto relativo. Mi è successo di innamorarmi di una donna sì, però poi alla fine ho capito che mi piacciono troppo i maschi.

E che le piacciono molto i maschi l’abbiamo notato (è una buongustaia come noi)…

“Che bello, io adoro questa cosa, non so perché ma quando mi definiscono come un’icona gay e me lo dicevano già prima di Pechino, anche i miei amici gay, io lo vivo sempre come un complimento. Penso di essere molto simile a loro per molti aspetti, persino nell’approccio con i maschi; piace la mia ambiguità fisica, la chirurgia plastica, io per prima dico di ispirarmi alle persone transessuali; e anche l’ostentazione della mia femminilità, nonostante la mia indole da maschiaccio mostro tanto anche il mio essere donna e questo diverte molti gay”.