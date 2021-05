Subito dopo la sua eliminazione da L’Isola dei Famosi Vera Gemma ha parlato della sua avventura in Honduras e del suo futuro televisivo. L’attrice è disposta a fare l’opinionista in tv, ma non al GF Vip. A parte un’intervista l’ex naufraga non si è più fatta viva e non è molto presente sui social, ma è stata l’amica Asia Argento ad immortalare un momento privato tra Vera e il suo compagno Jeda. L’ex bff di Awed si è lamentata di come Jeda ha risposto ad una domanda di Ilary Blasi ed ha commentato in modo ironico il bacio tra la conduttrice e il suo fidanzato.

“Quando Ilary ti ha chiesto ‘com’è quest’Isola senza Vera Gemma?’ e tu ‘Eh, va tutto bene…’, non so che hai detto. Dovevi dire o ‘finalmente si sono rivelati gli altarini’ o ‘comunque Vera manca all’Isola’. Era la tua opportunità per dire che io mancavo all’Isola e non lo hai detto! Ma perché non hai detto questo? Tu devi stare concentrato. Jeda devi essere pronto a questo genere di domande. E poi quel bacio? Questa te batte i pezzi”.

Sono sicuro che al suo arrivo in studio Vera Gemma ci darà tante soddisfazioni.

il modo in cui Ilary ha reso Jedà quarto opinionista dell’edizione, pazzeschi power couple dell’edizione #isola pic.twitter.com/oRAGFISxXp — 🧚🏻‍♂️ (@iamnotsuree) May 3, 2021

La sintonia tra loro due così oltre che Ilary spiaccicata al vetro si è trasformata nel riflesso stesso di Jedà. #isola pic.twitter.com/rbAFL2cehs — contechristino (@contechristino) May 3, 2021

Vera Gemma ha scritto dei brani per Asia Argento.