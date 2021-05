Appena tornata in studio a L’Isola dei Famosi Vera Gemma si è lamentata di un’uscita infelice di Cecilia Rodriguez. Secondo l’ex naufraga, la fidanzata di Ignazio Moser le avrebbe dato della ‘brutta’.

Ospite de Il Punto Z la bff di Asia Argento ha riportato le presunte parole di Cecilia: “Lei ha detto ‘Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui’“.

questa puntata avrà un senso solo se vera gemma e cecilia rodriguez si strapperanno i capelli #isola pic.twitter.com/1FrcakCgyt — jedà stan account (@Tristan__esdpv) May 24, 2021

La replica di Vera Gemma.

Durante la sua chiacchierata a Il Punto Z la compagna di Jeda ha risposto a Cecilia tirando in ballo anche Belen: “L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Perché dire di me una cosa del genere? Per prima cosa sono una fig* pazzesca, quindi vorrei sapere dove ca*** ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva. Cioè, non ho mai avuto problemi di questo tipo a dire la verità. E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle. Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai“.

A questo punto che ci regalino a L’Isola un bel confronto Vera vs Cecilia!

Ma vi ricordate quando Tommaso chiese a Cecilia Rodriguez se Ignazio si sarebbe mai fatto Vera Gemma e lei rispose: “No, non gli piacciono le brutte”.

Io tremo perché Vera sarebbe capace di rispondere in diretta ☠#IlPuntoZ — Aki🌸 (@noakajto) May 26, 2021