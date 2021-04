Vera Gemma è una delle vere protagoniste di questa Isola dei Famosi. L’attrice si è isolata dal gruppo, ha stretto una forte amicizia con Awed, è stata eliminata ed è diventata la regina di Playa Esperanza (e non scordiamoci che ci ha regalato la presenza di Jade in studio). Lunedì tutti ci aspettavamo uno scontro infuocato con l’ex bff youtuber, ma quando lei e Awed si sono rivisti si è riacceso ‘l’amore’. Insomma, chi – come me – sperava di veder volare extension è rimasto deluso. Tra i telespettatori che volevano la catfight che c’era stata promessa c’è anche Alfonso Signorini. Il conduttore del GF Vip ieri a Il Punto Z ha detto di essere rimasto perplesso davanti alla pacatissima discussione tra Vera e Awed.

“Certo che mi sto guardando L’Isola dei Famosi, come no. Un papabile vincitore? Guarda, secondo me se la giocano Brando Giorgi e Valentina Persia, direi loro due. Lui è veramente il classico sopravvissuto, una sorta di Raz Degan, non molla nemmeno se cerchi di abbatterlo. Lei la vedo bene e ha la stoffa del reality e ha voglia di riscatto e rivincita.

Alcuni invece mi hanno un po’ deluso diciamo. Per esempio lo scontro che c’è stato tra Vera Gemma e Awed secondo me è stato un po’ come un soufflé che si è sgonfiato appena uscito dal forno. Mi aspettavo più scintille. Altro che Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta. Perché poi ricordo che Vera Gemma appena ha rivisto Awed gli ha detto ‘guarda che qui non finirà a tarallucci e vino’. E poi è finita che si sono abbracciati sulla spiaggia davanti al tramonto come una coppietta”.