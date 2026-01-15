Venus, la mostra su Valentino Garavani a Roma

La mostra “Venus – Valentino Garavani attraverso gli occhi di Joana Vasconcelos” si tiene presso la sede della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, a Roma. L’esposizione è il risultato della collaborazione tra Valentino Garavani e l’artista Joana Vasconcelos e presenta un percorso contemporaneo e poetico alla scoperta dell’eredità dello stilista.

La mostra riunisce 12 opere di Joana Vasconcelos, tra installazioni storiche e nuove opere site-specific, accostate a 33 creazioni di Valentino Garavani, selezionate dall’archivio e curate da Pamela Golbin. Il fulcro della mostra è la monumentale “Valkyrie Venus”, opera site-specific di Joana Vasconcelos che dà il titolo all’esposizione.

Il percorso espositivo intreccia opere iconiche dell’artista portoghese e creazioni d’archivio del couturier, dai “Crochet Paintings” alle installazioni che riflettono su archetipi femminili, lavoro domestico e trasformazione. La mostra include anche un documentario firmato da Daniele Luchetti che racconta il lungo processo collettivo che ha portato alla realizzazione di “Venus”.

La mostra “Venus” è anche un progetto profondamente sociale, che ha coinvolto oltre 200 persone di tutte le età in 756 ore di laboratori, producendo più di 200 chilogrammi di moduli all’uncinetto provenienti da tutta Roma. Studenti, pazienti, detenuti e membri di diverse realtà associative hanno contribuito alla creazione dell’opera, trasformando il lavoro manuale in un gesto di cura, condivisione ed empowerment.