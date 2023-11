Ventura svela i retroscena sul live di La Isla Bonita con la Marini

Alberto Matano ieri ci ha fatto un regalo immenso, un cadeau che tutti gli amanti del trash apprezzeranno. A La Vita in Diretta è stata ritrasmessa l’iconica performance di Simona Ventura e Valeria Marini sulle note di La Isla Bonita. Finalmente adesso abbiamo la versione in alta qualità di questa esibizione di 15 anni fa.

Simona Ventura e Valeria Marini cantano La Isla Bonita a l’Isola Dei Famosi 6 (finalmente in hq) #isola #SimonaVentura pic.twitter.com/znUjanxNz9 — Simona Ventura out of context (@simonaooc) November 1, 2023

Ventura e i retroscena dell’esibizione con Valeria Marini.

Mentre su Rai Uno andava in onda la performance con Simona, Valeria in studio a La Vita in Diretta stava ricantando il pezzo di Madonna: “Certo, l’ho cantata e mi sono doppiata sopra mi sembra il minimo. Era di uno stonato unico“.

La Ventura è subito intervenuta: “Sì ma guarda che l’hai voluta fare tu Valery. Quella è stata una tua idea se ben ricordi. Adesso racconto quello che è successo. Era la finale de L’Isola dei Famosi, immagina quello che c’è dietro. E in mezzo al caos arrivano e mi dicono ‘c’è Valeria che vuole fare il suo ingresso in modo speciale e vuole cantare La Isla Bonita con te’. Io sorpresa dico ‘ma perché come mai vuole farlo?’. Poi però arriva tardi, erano passate le 19 e quindi dico che ormai era tardi per fare le prove. Infatti le dico ‘inutile provare a cantare a quest’ora’. Lei però non molla e mi dice ‘no tranquilla la facciamo in diretta così dal vivo tranquilla’. Avete visto? Ecco, questo è il bel risultato. Però devo dire che adesso l’ha cantata meglio, brava, sei proprio migliorate ecco eh“.

La Marini ha chiuso il momento dedicato alla performance cult ricantando un pezzetto del ritornello della hit di Madonna. Che dire, per fortuna che Queen Valery esiste.