Ventura su Barbara d’Urso, come mai non è stata nei suoi programmi

Dopo essere stata la conduttrice de L’Isola dei Famosi per molti anni, Simona Ventura nel 2016 ha accettato la proposta di Mediaset ed è sbarcata in Honduras come concorrente. Una volta finita la sua avventura a Cayo Cochinos Super Simo è stata da Silvia Toffanin a Verissimo , al Maurizio Costanzo Show e poi al timone di alcuni programmi della Fascino, Selfie e Temptation Island Vip.

Oggi la conduttrice è stata ospite del Festival della Tv e un ragazzo del pubblico le ha chiesto come mai dopo L’Isola non è stata nei programmi di Barbara d’Urso: “Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri“.

Del rapporto tra Barbara e Simona ne ha parlato anche Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 ha commentato la scelta della Ventura di arruolare Emanuele, il figlio della d’Urso come autore nel programma del 2021 Discovering Simona: “Mi fa piacere constatare che Simona ha sempre stima per Barbara. Perché stima c’è! Seguo questo ragazzo da lontano (sua mamma lo tiene ben distante dai giornalisti curiosi come me) e mi fa piacere che sia cresciuto bene“.

Ventura sulla partecipazione da naufraga a L’Isola.