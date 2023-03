Ventura si rifiuta di salutare Heather Parisi: ecco cosa c’è dietro

Come ogni domenica ieri è andata in onda una nuova puntata di Citofonare Rai Due. Nella sua rubrica Valeria Graci ha commentato i fatti più chiacchierati degli ultimi giorni e tra questi c’era anche l’arrivo di un ufficiale giudiziario nel backstage di Belve dopo l’intervista di Heather Parisi. In studio la Graci ha salutato la Parisi, ma Simona Ventura ha subito chiarito: “No io non la saluto. Perché? Perché no!“.

Ma come mai questo saluto mancato? I dissapori tra le due arrivano da una vecchia edizione di Amici.

Simona non manda i saluti a Heather Parisi #citofonarerai2 #SimonaVentura pic.twitter.com/dpkO24HD7U — Simona Ventura out of context (@simonaooc) March 19, 2023

Simona Ventura vs Heather Parisi, quello che è successo nel 2018.

Cinque anni fa Simona e Heather erano nella giuria di Amici e in più occasioni si sono scontrate, soprattutto per i pareri distanti su Biondo.

La Parisi accusò la collega in un post pubblicato sul suo blog: “Ho paura che sta subentrando una sorta di parac*lismo. Io non posso credere che Simona Ventura dica ‘quanto è carismatico Biondo’. Quando è tutto il contrario. O non capisce il significato della parola carisma, oppure sta mentendo. Non può dire che Biondo è carismatico. Ma poi Bocci che dice ‘Valentina è sensuale’ quando era solo terrorizzata e aveva gli occhi spaventati e stava guardando la coreografia dell’altra ballerina“.

La Ventura rispose con un video pubblicato su Twitter, accusando la Parisi di aver piazzato dei like a tweet contro Biondo: “Va bene che il mondo va al contrario e non mi stupisco più di niente. Ma ho visto che Heather ha dato un like a uno che insultava Biondo. Biondo non c’entra nulla con tutto questo perché è dentro a un talent e sta facendo la corsa, lui si merita tutto il successo che sta avendo. Anche umanamente Biondo è veramente eccezionale: ha difeso Heather, ha detto alle sue fan che la insultano che lui non le considera fan e sta andando contro le leggi dei social. Di cosa stiamo parlando? Vedo una che ha 58 anni e si comporta come se ne avesse 18 anni, e vedo un ragazzo di 18 anni che si comporta come se ne avesse 58. C’è qualcosa che non quadra eh“.

Lo sfogo di Heather.

A mesi dalla fine di Amici Heater tirò fuori nuovamente la storia dei like:”Che giornata quella di oggi! Dagli inferi al paradiso. Domenica mattina, ora di Hong Kong, qualcuno ha hackerato il mio profilo Instagram cambiando username, password e le credenziali di login in. Non avevo più la possibilità né di accedere al profilo, né di modificare le mie credenziali. Non sapevo cosa pensare. Perché proprio a me? È la seconda volta che mi accade. Ricordate? Successe durante Amici per via di alcuni “like” attribuiti ingiustamente al mio profilo. Allora, non ci credette nessuno. Anzi, qualche disperata provò a costruirci sopra un po’ di inaspettata visibilità per sé. Chiunque sia stato, non ha fatto i conti con chi dell’informatica ha fatto la sua passione: my beloved one, Umberto Maria. E chi di spada ferisce, di spada perisce. Account recuperato e di nuovo online“.