Ventura, quanto ha guadagnato come naufraga a L’Isola dei Famosi

Fra un paio di settimane tornerà L’Isola dei Famosi con la sua 17esima edizione e online è tornata virale una vecchia intervista di Simona Ventura in cui parla della sua esperienza da naufraga e in particolare del suo cachet.

Era il 2016 quando Simona Ventura venne gettata a lottare nel fango insieme a Mercedesz Henger, una – discutibile – pagina televisiva che ha ridato alla conduttrice l’affetto del pubblico che ha empatizzato con lei dopo averla vista piangere e star male.

Eliminata dopo un mese passato in Honduras, la conduttrice – ritornata in Italia – ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano dove ha parlato del cachet percepito.

“Se avessi fatto L’Isola dei Famosi per soldi, i soldi che valeva la mia presenza non avrebbero mai potuto darmeli perché erano troppi. Non si poteva quantificare il mio valore lì. Non ho preso neppure la metà di questi famigerati 800.000 euro di cui si parla”.

La cifra esatta non l’ha rivelata, ma stando a quanto detto dovrebbe aver intascato meno di 400 mila euro.

“La lotta del fango il punto più basso della mia carriera? Forse sì, ma nonostante questo sono ancora qui. Mi ero fatta male, mi sono incrinata una costola. Ho pensato ‘chi me l’ha fatto fare’. Ma questa cosa brutta mi ha ridato un grande affetto da parte del pubblico. Mi ha riavvicinato al pubblico perché mi ero un po’ imborghesita, ero finita – per colpa mia – in un vortice di solitudine in un ambiente che non era il mio. Questa trasmissione, nonostante sia stata feroce con me, mi ha ridato l’affetto del pubblico e da lì non mi son più fermata”.