Ventura possibilista sul ritorno a L’Isola, porte aperte e previsione

Passano gli anni, cambiano le conduttrici, ma la regina de L’Isola dei Famosi resta solo e soltanto una: Simona Ventura. In tutto questo tempo nessuno ha mai sostituito Super Simo nei cuori dei fan di questo reality. La conduttrice però negli anni è sempre stata chiara e ha dichiarato più volte che non tornerebbe mai al timone del programma che ha condotto per ben otto edizioni. Ora però qualcosa è cambiato, perché la tigre di Chivasso in un’intervista rilasciata al settimanale Chi – in occasione del matrimonio con Giovanni Terzi – è stata possibilista e ha ammesso che se le proponessero di tornare a presentare L’Isola dei Famosi non sa cosa direbbe, poi però ha messo le mani avanti e ha detto che tanto non le chiederanno nulla, anche perché adesso lei è in Rai.

“Sono stata conduttrice e autrice del programma, facevo i casting con un gruppo di lavoro, ma non so cosa farei se me la proponessero. So che non succederà. Non è successo quando ero a Mediaset, non vedo perché dovrebbero chiamarmi adesso che sono in Rai”.

Prima o poi succederà…

Ventura conduttrice de L’Isola dei Famosi 2025? C’è chi azzarda questa ipotesi.

Lo scorso aprile, a pochi giorni dall’inizio dell’ultima edizione de l’Isola dei Famosi, Gabriele Parpiglia aveva espresso qualche perplessità sul progetto e adesso possiamo dire che c’aveva visto lungo, anzi, lunghissimo. Il noto giornalista aveva fatto anche una previsione: “Io credo che questo sia l’ultimo anno che vedremo L’Isola dei Famosi a Mediaset. Secondo me il prossimo anno il programma andrà in Rai e non solo. Tornerà Simona Ventura com’è giusto che sia. Questo è quello che ho detto e poi vedremo“.

Mediaset abbandonerà davvero L’Isola? Impossibile prevederlo con certezza, Pier Silvio Berlusconi infatti si è detto ‘non soddisfatto’ dal lavoro fatto per l’ultima Isola ed ha parlato anche di ‘edizione non fortunata, con delle cadute di stile’. L’editore di Mediaset però non ha stroncato il reality, ha spiegato infatti che secondo lui non è un format morto: “Non credo che sia un programma arrivato alla frutta. Ad esempio in Spagna va benissimo e facciamo dei grandi risultati. Qui è stato sbagliato anche il cast“.