Ventotene, il caso arriva anche a Bruxelles e Salvini sostiene Meloni

Dalla polemica sul Manifesto di Ventotene agli attriti interni al governo riguardo al piano di riarmo europeo, Giorgia Meloni continua a destare discussioni sia in Italia che a Bruxelles durante il Consiglio europeo su difesa e Ucraina. Meloni ha criticato il testo di Altiero Spinelli, definendo il Manifesto “non è questa la mia Europa”. In risposta, ha dichiarato di non aver distorto il testo, anzi di averlo letto testualmente. La presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, ha comunque ribadito l’importanza storica del Manifesto e la sua influenza sul federalismo europeo.

Le sue affermazioni hanno suscitato discussione durante una cena tra Meloni e la delegazione di Fratelli d’Italia, dove si sono anche confrontati sulla reazione del Partito Democratico e delle opposizioni. Tuttavia, Palazzo Chigi ha smentito varie ricostruzioni riguardanti le dichiarazioni di Meloni, negando che ella abbia definito le reazioni come “isteriche” o una manovra mediatica.

Nell’ambito delle polemiche, il centrosinistra accusa Meloni di aver sollevato il caso Ventotene per celare le divisioni alla maggioranza sul progetto ‘ReArm Eu’ di potenziamento della difesa Ue, oggetto di forte opposizione da parte della Lega. Salvini ha espresso la sua contrarietà al piano ma ha anche espresso fiducia in Meloni, cercando di mantenere una posizione non conflittuale all’interno della coalizione. Tuttavia, le divergenze all’interno del centrodestra sono evidenti: mentre Salvini è contrario a un esercito europeo, il forzista Tajani si è dichiarato favorevole al piano di difesa di Ursula von der Leyen, sottolineando l’importanza dell’europeismo per il futuro dell’Italia.