22.9 C
Roma
giovedì – 9 Ottobre 2025
Animali

Ventotene e i suoi animali: storie di convivenza naturale

Da StraNotizie
Ventotene e i suoi animali: storie di convivenza naturale

Ventotene è un’isola che racconta storie di convivenza tra uomo e animali, lasciando un’impronta profonda nei visitatori. Durante un recente viaggio, ho raccolto spunti e immagini che emergono come piccole istantanee della vita isolana.

La figura dominante di un agriturismo è Penelope, un cane che si comporta come la vera padrona. Al porto, si era già posizionata sul furgone con un atteggiamento di calma autorità. Durante la cena, si muoveva tra i tavoli come un maître d’hôtel, assicurandosi che tutti fossero seguiti e che nulla mancasse.

L’isola è anche nota per i suoi gatti. Lungo la strada che porta all’agriturismo, ho incontrato diverse colonie di gatti, sociabili e accoglienti. Questi felini si avvicinano ai visitatori in cerca di attenzioni e mostrano una fiducia innata verso chiunque li fermi. Qui, il confine tra umani e animali sembra svanire, e i gatti diventano i veri abitanti dell’isola, a dispetto delle poche presenze canine e delle galline che ho visto.

Nel cuore di Ventotene, in piazza Castello, si trova La Libreria Ultima Spiaggia, che funge anche da piccola casa editrice. Questo luogo raccoglie offerte per le colonie feline dell’isola, rappresentando un esempio di come cultura e cura possano andare di pari passo.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Ravenna: Scopri il Turismo Sostenibile con Footprints
Articolo successivo
Caparezza e il viaggio musicale in Orbit Orbit
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.