Ventotene e i suoi animali: storie di convivenza naturale

Ventotene è un’isola che racconta storie di convivenza tra uomo e animali, lasciando un’impronta profonda nei visitatori. Durante un recente viaggio, ho raccolto spunti e immagini che emergono come piccole istantanee della vita isolana.

La figura dominante di un agriturismo è Penelope, un cane che si comporta come la vera padrona. Al porto, si era già posizionata sul furgone con un atteggiamento di calma autorità. Durante la cena, si muoveva tra i tavoli come un maître d’hôtel, assicurandosi che tutti fossero seguiti e che nulla mancasse.

L’isola è anche nota per i suoi gatti. Lungo la strada che porta all’agriturismo, ho incontrato diverse colonie di gatti, sociabili e accoglienti. Questi felini si avvicinano ai visitatori in cerca di attenzioni e mostrano una fiducia innata verso chiunque li fermi. Qui, il confine tra umani e animali sembra svanire, e i gatti diventano i veri abitanti dell’isola, a dispetto delle poche presenze canine e delle galline che ho visto.

Nel cuore di Ventotene, in piazza Castello, si trova La Libreria Ultima Spiaggia, che funge anche da piccola casa editrice. Questo luogo raccoglie offerte per le colonie feline dell’isola, rappresentando un esempio di come cultura e cura possano andare di pari passo.