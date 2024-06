Ventola smart con display per controllare la temperatura al MINIMO STORICO!

AK500S Digital White High Performance CPU Cooler è dotata di un display digitale visivo superiore che permette di monitorare in modo semplice e chiaro costantemente la temperatura e l’utilizzo della CPU. Inoltre, è anche dotato di una funzione di promemoria ad alta temperatura per monitorare costantemente la CPU. Ora a soli 39,99 euro!

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Design classico con il gruppo di pinne annerite a matrice ereditata, combinato con una copertura a specchio annerita e un introverso ARGB Halo. Tutto finalizzato a un flusso di luce e colore maggiore.

Ben cinque heat pipe e una base intagliata in puro rame, che garantiscono alla CPU le migliori prestazioni e la gestione ottimale e sicura delle esigenze di overclocking, workstation e lettori di fascia alta.

E’ dotata di cuscinetti FDB originali, ed è in grado di regolare dinamicamente la velocità di rotazione in base al carico di sistema.

La memoria High Vest può essere installata in modo sicuro, dato che è compatibile con la maggior parte dei telai ATX/MATX.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l’accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!