Vento-Totti, dopo 22 anni di silenzio lei conferma: “Abbiamo avuto un flirt”

Flavia Vento avrebbe davvero avuto un flirt con Francesco Totti. Lo ha confessato lei a Monica Setta ospite del programma Donne Al Bivio che andrà in onda domani.

Stando però alle sue dichiarazioni riportate da ANSA tra lei e l’ex capitano della Roma ci sarebbe stato un breve flirt nel 2001, un anno prima quindi del suo incontro con Ilary Blasi.

“È una storia di cui si parla da vent’anni e si è detto di tutto. Conobbi Totti a casa di Valentino nel 2001. Gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo. C’è stato un flirt nel 2001, un breve flirt. Ogni volta che parlo di questa storia rimango un po’ così. Ora che si sono separati posso parlare più spontaneamente, ma per vent’anni sono stata molto zitta. Sono passata per una sfascia famiglie, ho subito e sofferto. Totti non si è comportato bene nei miei confronti. Lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio”.

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono fidanzati nel 2002 e sposati nel 2005, ma in quegli anni Flavia Vento già non c’era più nella vita del calciatore che, nel suo libro, l’ha addirittura ridimensionata a “conoscenza”.

“La verità è che io conosco Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’è, a un evento sulla Tuscolana. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare, e per quella sera non ci vediamo più. La settimana successiva sono con gli amici al Prado, ristorante di Trastevere, quando Giancarlo e Angelo mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, voglio dire senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propri a compagnia. Andando via c’è un’altra serie di saluti da lontano, e stop. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata.