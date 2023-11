Vento forte a Roma, albero cade su mezzo Ama – Video

Un albero è caduto su un mezzo Ama in servizio presso via di Torricola, a Roma, dove, a causa del forte vento, sono caduti diversi alberi, uno dei quali ha ucciso una donna a Monteverde. Il mezzo colpito, fa sapere Ama, è un camioncino a vasca per la raccolta dei rifiuti con due operatori a bordo che, fortunatamente, sono rimasti illesi. Gli operai su richiesta della Polizia locale stavano raccogliendo i rami caduti per liberare la strada. Il personale aziendale si è messo subito a disposizione dei Vigili del Fuoco intervenuti per verificare la messa in sicurezza dell’intera area.

Ama sta potenziando tutti i servizi di spazzamento e pulizia su tutto il territorio. Sempre a causa del forte vento di questa mattina è stato necessario un intervento in via dei Fontanili insieme ai Vigili Urbani per la messa in sicurezza a causa dei rami e dei tronchi caduti sulla strada e sul marciapiede. Dopo l’intervento la strada è stata riaperta al transito.