Vento e movimento: la mostra emozionante di Raoul Iacometti

Vento e movimento: la mostra emozionante di Raoul Iacometti

Un dialogo tra fotografie e performance esplora la potenza del vento. La mostra “Vento (eterno movimento)”, inaugurata nello spazio espositivo Manzoni16 a Monza, presenta le opere del fotografo Raoul Iacometti. Curata dai critici Roberto Mutti e Alberto Moioli, l’esposizione mette in evidenza il lavoro di Iacometti, che ricerca l’essenza fugace del vento attraverso il movimento della performer Rebecca Erroi.

Le fotografie sono ambientate in paesaggi naturali dove cielo e terra si uniscono, trasformando l’invisibile vento in qualcosa di visibile e poetico. Gli organizzatori sottolineano come queste immagini riescano a manifestare una forza che solitamente sfugge all’osservazione.

Durante l’inaugurazione, i visitatori avranno l’opportunità di incontrare l’artista e assistere alla presentazione di “Storie (fotografate)”, un evento multimediale che combina immagini, racconti e musica, con le voci dei soprani Miriam Carsana e Maria Krylova.

La mostra sarà accessibile fino al 7 gennaio con ingresso libero dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17. Raoul Iacometti si distingue nel settore fotografico per la sua versatilità, spaziando tra reportage documentario, fotografia industriale e copertura di eventi. I curatori descrivono Iacometti come un artista che utilizza la fotografia per una rivelazione poetica, affrontando temi come il legame tra corpo e natura e la sacralità del movimento. Il progetto è frutto di una collaborazione profonda con Rebecca Erroi, che usa il proprio corpo come strumento di comunicazione con gli elementi naturali.

