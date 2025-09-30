Ventimiglia: scoprire l’accessibilità in Liguria

La Bandiera Lilla ha riconosciuto Ventimiglia per i suoi sforzi nell’accessibilità. Questa città, famosa per il suo fascino turistico nel ponente ligure, ha raggiunto un traguardo significativo con questo prestigioso premio.

Il riconoscimento viene conferito a località che dimostrano un impegno costante nel migliorare l’accessibilità per tutti, in particolare per le persone con disabilità. L’iniziativa mira a promuovere un turismo inclusivo e sostenibile, garantendo che ogni visitatore possa godere delle bellezze e dei servizi della località.

Ventimiglia ha implementato diverse misure per facilitare l’accesso a spiagge, ristoranti e attrazioni turistiche, rendendo la città più accogliente per tutti. Queste iniziative sono parte di un progetto più ampio, volto a valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita dei residenti.

In caso di visita, i turisti potranno osservare direttamente i risultati di questi sforzi, apprezzando una Ventimiglia sempre più accessibile e pronta ad accogliere ogni tipo di pubblico. Il premio ottenuto si aggiunge alla lista delle attrattive della città, rafforzandone l’immagine come meta turistica di eccellenza.