Ventilatore da Tavolo Industriale OZAVO 50W – 3 Velocità Argentato

Ventilatore da Tavolo – Stile e Potenza in Ogni Stanza

Design Moderno e Funzionale

Scopri un perfetto equilibrio tra estetica e utilità con il nostro ventilatore da tavolo industriale in metallo. Le sue grate cromate e il design elegante non solo arricchiscono il tuo spazio, ma catturano anche l’attenzione. La testa inclinabile ti consente di orientare il flusso d’aria come desideri, mentre il pratico manico lo rende facilmente trasportabile, ideale per ogni ambiente, dal soggiorno all’ufficio.

Prestazioni Potenti

Non lasciarti ingannare dal suo aspetto raffinato! Con 3 velocità e una potenza che varia tra i 50 e i 110W, questo ventilatore offre un sistema di ventilazione super efficiente grazie alla tecnologia Air Turbo. Le sue pale da 30/40/45/50 cm creano un potente flusso d’aria, garantendo un refrigerio immediato anche nelle giornate più afose.

Stabilità e Sicurezza

La base antiscivolo è progettata per offrire una stabilità totale, evitando qualsiasi rischio di caduta, mentre la costruzione robusta in metallo assicura una durata nel tempo, rendendolo perfetto per un utilizzo quotidiano prolungato.

Versatilità d’Uso

Questo ventilatore non è solo un accessorio estivo! È versatile e adatto a molteplici usi: perfetto per raffrescare il tuo soggiorno, ventilare l’ufficio, asciugare rapidamente oggetti o persino creare effetti scenici in fotografie e riprese cinematografiche.

Vantaggi Pratici:

Facile da Trasportare: Grazie al manico pratico, puoi spostarlo senza fatica da una stanza all’altra, adattandolo alle tue necessità. Design Che Arreda: Non è solo un ventilatore, ma un vero elemento di design che arricchisce l’estetica del tuo ambiente, unendo funzionalità e stile.

Con questo ventilatore da tavolo, ogni ambiente diventa un luogo fresco e accogliente, dove comfort e stile si incontrano!