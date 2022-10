Venticinque anni di Fallout: novità e sconti per la serie Bethesda

Bethesda ha dato il via ai festeggiamenti per la serie di Fall-out, che quest’anno compie 25 anni. La celebrazione include una settimana gratuita di Fallout 76, nuove missioni per Fallout Shelter e sconti sui giochi della saga. Altre iniziative verranno rivelate sul sito ufficiale del venticinquennale. La settimana gratuita di Fallout 76 è già attiva, e si concluderà il 10 ottobre. Durante la settimana gratuita, inoltre, Fallout 76 sarà venduto a un prezzo scontato, permettendo così di continuare a giocare senza perdere i progressi. Per la prima volta in quattro anni, verranno introdotti nuovi contenuti in Fallout Shelter: i giocatori potranno affrontare una minaccia aliena in una nuova serie di missioni con nuovi nemici e nuove armi, reclutare nuovi abitanti e decorare il proprio Vault con il nuovo tema celebrativo. Maggiori informazioni saranno disponibili la settimana prossima, con il lancio dell’aggiornamento. Per tutta la metà del mese, inoltre, i giochi della serie Fallout saranno in offerta sugli store digitali per PC, PlayStation e Xbox. I giocatori su Steam hanno tempo fino al 18 ottobre per approfittare dei saldi dell’anniversario, mentre gli sconti per le piattaforme Xbox e PlayStation termineranno il 12 ottobre.