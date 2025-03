Venti anni di impegno e ricerca contro la sclerosi multipla

L’8 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna Gardensia, evento solidale promosso dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM). Per vent’anni, gardenie e ortensie, simboli di speranza, sbocceranno nelle piazze italiane, sostenendo la ricerca per una malattia colpente maggiormente le donne. La sclerosi multipla è una patologia neurologica cronica che compromette il sistema nervoso centrale, con sintomi debilitanti ma spesso silenziosi. Colpisce principalmente giovani adulti tra i 20 e i 40 anni, influenzando profondamente la loro vita quotidiana e il loro futuro.

Nonostante i progressi scientifici, le cause della sclerosi multipla non sono ancora chiare, e si sospetta un insieme di fattori genetici e ambientali. Gardensia nasce per unire consapevolezza pubblica e ricerca, con gardenie e ortensie che rappresentano la forza dietro la fragilità delle persone affette da questa malattia. L’8 marzo, oltre cinquemila piazze italiane vedranno migliaia di volontari raccogliere fondi; acquistare una pianta è un gesto concreto verso terapie più efficaci.

La sclerosi multipla è una delle principali cause di disabilità nei giovani, con un impatto economico significativo in Italia, dove i costi annuali superano i sei miliardi di euro. Anche se nuovi farmaci aiutano a rallentare la malattia, non esiste ancora una cura definitiva. La ricerca è impegnata a sviluppare biomarcatori e nuove tecniche terapeutiche.

Uno degli obiettivi di Gardensia 2025 è la creazione di un centro europeo di eccellenza per la neuroriabilitazione, per migliorare la qualità della vita dei pazienti. AISM, da oltre cinquantacinque anni, supporta pazienti e famiglie, promuovendo una vita dignitosa e autonoma. Acquistare una pianta l’8 marzo significa sostenere la lotta contro la sclerosi multipla e portare speranza.