SATRIANO (Catanzaro) – Una ragazza di 20 anni è morta dopo essere stata attaccata da un branco di cani randagi mentre era in gita con degli amici nella zona delle Serre Catanzaresi. La tragedia è avvenuta nei pressi di un’area picnic in località Monte Fiorino, nel territorio del comune di Satriano. Simona Cavallaro, figlia di un imprenditore, viveva nella vicina Soverato, nota località turistica della zona, ed è figlia di un imprenditore. Secondo la prima ricostruzione, si era allontanata per fare una passeggiata nei boschi quando è stata assalita dal branco di cani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato che hanno avviato gli accertamenti necessari.