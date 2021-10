L’iPod compie oggi venti anni di vita e non è più un gadget, ma la prima icona culturale del Terzo Millennio. Dopo centinaia di milioni di esemplari venduti, è il simbolo di una rivoluzione che ancora non è finita. Nella musica, con l’introduzione di un nuovo modello di vendita che puntava tutto sui brani musicali singoli invece che sugli album, ma anche nell’informatica, con il primo gadget di uso comune basato su processore Arm: quello da cui Apple ha poi costruito il successo dell’iPhone, dell’iPad e ora anche dei Mac.

Chi oggi ha vent’anni forse non ha mai visto (e usato) questo iPod



Le origini

In origine l’iPod doveva essere una sorta di chiosco per connettersi a internet (da qui la i iniziale), il cui design ricordava un baccello (pod), per proteggere computer e utente dalle intemperie. Ma il 23 ottobre 2001, quando Steve Jobs lo presenta al pubblico, il nome iPod indica un oggetto grande all’incirca come un pacchetto di sigarette, che non ha nulla a che fare con internet.

Esistono già lettori di file musicali portatili, tuttavia quello di Apple è diverso perché può immagazzinare nel suo hard disk fino a mille canzoni, da scegliere navigando in un menù semplice e intuitivo. Come il Walkman, permette di avere sempre con sé la musica preferita, ma senza cassette; un computer converte i compact disc in file Mp3 e li trasferisce grazie ad una veloce connessione Firewire. Il formato Mp3 è diventato famoso con Napster, ma quando l’iPod nasce, il più diffuso software di Peer To Peer è scomparso, costretto alla chiusura dalle case discografiche, e poi c’è la tragedia delle Twin Towers ancora fumanti a gettare un’ombra sul mercato dei gadget. Ma nonostante i 399 dollari del listino, Apple chiude il 2001 con 125 mila iPod venduti.

L’anniversario

Tra passato e futuro

“Sono stato molto fortunato a crescere in un momento storico in cui la musica era davvero importante” – spiega Steve Jobs. “Per un certo periodo, però, non è stato più così, e l’iPod ci ha aiutato a riportarla al centro della vita di decine di milioni di persone. Questo mi rende felice, perché penso che la musica sia un bene per l’anima”. Di certo lo è per le casse dell’azienda di Cupertino, che a metà dei Novanta attraversa la più profonda crisi della sua storia, e ne esce prima grazie alle curve colorate dell’iMac, poi all’iPod, che apre la strada alla rivoluzione touch dell’iPhone e dell’iPad. Apple apre così al mondo dei gadget post-pc, che sono computer ma del computer non hanno nulla: l’iPod ha un processore, un hard disk, un display (e con un vezzo che solo i veri fan possono apprezzare, i primi modelli recuperano per l’interfaccia il font storico del primo Mac). Ma è quello che manca a farne una novità assoluta: non c’è più la scrivania, finisce la solita metafora delle cartelle e dei documenti, per trovare la canzone preferita si usa un dito. Prima dell’iPhone, che rivoluziona il mondo della telefonia, è l’iPod a rivoluzionare l’informatica (a cominciare proprio da Apple, che perde la parola “computer” nella ragione sociale).

L’ironia della sorte

Nel 1999 il brevetto di un riproduttore di file musicali viene depositato da Compaq, ma l’azienda non ritiene vantaggioso mettere in commercio un riproduttore di file musicali. Schemi e progetti arrivano a Cupertino e il team di Tony Fadell li rivede completamente, per dar vita ad un apparecchietto di plastica bianca e acciaio che diviene in breve tempo il più diffuso lettore Mp3, aprendo le porte ad un mercato ampissimo e in costante crescita. Quando, nel 2004, Hp decide di lanciarsi nel business, stringe un accordo con Apple e mette il proprio marchio sull’iPod; nel frattempo ha inglobato Compaq, e quindi – suprema ironia del capitalismo avanzato – compra un oggetto che era stato già suo. Poco dopo esce un nuovo iMac, e Apple lo pubblicizza con lo slogan: “Dai creatori dell’iPod”. Ora è il lettore musicale a definire il vero volto dell’azienda di Cupertino.

L’anniversario

Uno scrigno di sentimenti

Com’era già successo col Walkman, la sfera di musica in cui si chiudono i portatori di cuffiette bianche è un modo di isolarsi e allo stesso tempo di comunicare, segnalando l’appartenenza a una comunità. Che è in continua espansione, ma rimane sempre vagamente elitaria: l’iPod è trendy, ipertecnologico, semplice da usare e permette di portare con sé tutta una vita di canzoni. Ma vi si possono immagazzinare fotografie, video, contatti, appuntamenti, note; molto più della musica, che già basterebbe da sola a delineare un ritratto psicologico e caratteriale del possessore; non per niente viene introdotta una combinazione segreta per vietare l’accesso agli estranei.

Il modello chiuso

Ma l’invenzione di Jobs è anche una rivoluzione culturale, che ha scardinato modelli di business immobili da decenni, stravolto le abitudini degli appassionati di musica, ridisegnato le classifiche di vendita e le strategie dei discografici. Il suo successo è dovuto all’integrazione tra hardware, software e servizi in un sistema chiuso, dove le canzoni si acquistano online su iTunes Music Store, si ascoltano tramite il programma iTunes, si copiano sugli iPod. Le case discografiche, inizialmente scettiche, accettano la scommessa, e in pochi anni iTunes Store diventa il più grande negozio di musica al mondo. Col tempo, Apple allenta il controllo del Drm sui brani acquistati, che si possono ascoltare su tutti i riproduttori di file Aac, ma insiste sull’idea del sistema chiuso, prima con l’App Store per iPhone, iPod Touch e iPad, poi con quello per Mac, puntualmente copiati da Android e Windows.

Vent’anni di iPod: quando la musica è cambiata



Una metafora della vita

L’11 gennaio 2005 arriva il più piccolo ed economico dei lettori mp3 Apple, l’iPod Shuffle. Fa di un potenziale difetto (l’assenza di qualunque informazione sul brano in ascolto) un punto di forza: il display non c’è perché la musica è bella così, a caso, senza sapere cosa sia. Il modello da 512 Mb, a 99 euro, contiene 120 brani: ore di musica senza interruzione, con una qualità sonora perfino migliore dell’iPod classico. Seguirono altre tre generazioni: la seconda, con una clip che lo trasformava forse nel primo esempio di wearable technology, poi la terza, minimalista, con interfaccia vocale, quindi la quarta, che riprendeva – migliorandolo – il design della seconda. Il microscopico lettore Apple poteva anche sostituire una chiavetta di memoria portatile, ed era possibile stabilire quanta parte dello spazio disponibile dedicare alle canzoni e quanta agli altri dati. Dal punto di vista tecnico, lo Shuffle non offriva particolari novità, ma era leggerissimo e praticamente indistruttibile, oltre che è estremamente semplice da usare, perfetto insomma per quelli che cercavano il meglio della tecnologia con il minimo di complicazione. In più, nei ventidue grammi dello Shuffle erano racchiuse possibilità infinite e combinazioni inesauribili: chi lo acquistava non comprava solo un lettore di file musicali, ma una metafora della vita.

Il tramonto

Il declino del piccolo gioiello bianco e argento (nel frattempo diventato pure nero e rosso, in una versione speciale per gli U2) comincia con l’introduzione dell’iPhone: Steve Jobs, nel 2007, lo presenta come il miglior iPod di sempre. Nasce l’iPod Touch, cugino dell’iPhone, che non ha più niente del vecchio iPod, nel frattempo rinominato “classic”. La famosa ghiera cliccabile scompare, sia nel modello base, lo Shuffle, sia in quello top: rimane per un po’ nel Nano, finché anche il piccolo lettore Apple si converte al touch e adotta un’interfaccia simile a iOS. Nel 2014, apple annuncia la fine della produzione del modello Classic, per l’impossibilità di reperire i componenti. Nel 2017 è la volta dell’iPod nano e dello Shuffle.

Così l’iPod fa la fine del floppy disk: diventa un’icona, relegata in un angolo dell’iPhone, per avviare il riproduttore musicale. E infine scompare: oggi al suo posto c’è un’anonima nota musicale. Scelta coerente, ma triste, perché quel piccolo scrigno di emozioni digitali riassume in una sintesi estrema la missione di Steve Jobs: far convivere tecnologia e arte. Oggi Apple, verosimilmente, non celebrerà i vent’anni dell’iPod, che a ben vedere esiste ancora: nascosta nel sito della più grande azienda hi-tech del mondo, c’è ancora una pagina dove acquistare l’ultimo modello di iPod Touch, uscito nel 2019. E le silhouette colorate dei famosisssimi spot sono ora finite nella pubblicità degli AirPods3, in uscita la prossima settimana.