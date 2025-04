Venier Scompare e Pino Insegno Raddoppia

Si complicano i piani per il palinsesto autunnale della Rai. Mara Venier, conduttrice di Domenica In, potrebbe lasciar andare il suo programma “Le stagioni del cuore”, che si avvicina alla conclusione e potrebbe non tornare nella prossima stagione. Nunzia De Girolamo, attualmente al timone di “Ciao Maschio”, potrebbe ottenere una promozione e sostituire Francesca Fialdini nel pomeriggio domenicale di Rai 1. Inoltre, il nome di De Girolamo è associato a un possibile ingresso nel sabato pomeriggio, dove Emma D’Aquino sarà sostituita dopo ascolti deludenti.

Pino Insegno, per il quale ci sono voci su un possibile abbandono di “Reazione a Catena”, tornerà comunque a condurre il programma e potrebbe anche raddoppiare i suoi impegni estivi con un nuovo show in prime time. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali su questo aspetto. La situazione è in evoluzione e il programma “Il buono, il brutto e il cattivo”, precedentemente annunciato, è scomparso dal palinsesto, suggerendo che potrebbero esserci ulteriori cambiamenti in arrivo.

In sintesi, la Rai sta riorganizzando i suoi volti di punta, con Mara Venier in fase di defilamento, Nunzia De Girolamo in ascesa e Pino Insegno che potrebbe ampliare i suoi orizzonti. La definizione del nuovo palinsesto rimane un tema centrale tra le discussioni interne dell’emittente.