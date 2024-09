Venier rinnova Domenica In: tutte le novità di questa edizione

Il 17 settembre, Mara Venier riaprirà le porte del suo programma “Domenica In” su Rai Uno con una nuova stagione ricca di novità. La conduttrice ha deciso di apportare alcune modifiche significative al format, tra cui un restyling dello studio, un nuovo salotto per affrontare i temi attuali e un gioco a premi che celebrerà le 500 puntate da lei condotte.

Il comunicato della Rai annuncia un ambiente rinnovato, sia nella scenografia che nelle grafiche, e introduce un nuovo salotto dedicato alla discussione di argomenti di cronaca, attualità, costume e spettacolo. Un aspetto interessante del programma sarà un gioco telefonico che coinvolgerà gli spettatori da casa e gli ospiti in studio, oltre a momenti coreografici e le classiche interviste.

Una delle innovazioni più attese sarà il concorso a premi denominato “MARA 500+”, riservato ai telespettatori. Questo gioco si svolgerà su un grande schermo nello studio di “Domenica In”, dove un tabellone digitale sarà suddiviso in 30 caselle. Ogni casella conterrà una domanda, eccezion fatta per due caselle jolly contrassegnate con la scritta “Domenica IN”. Le domande saranno ispirate alle oltre 500 puntate del programma condotte da Venier e toccheranno anche la storia complessiva di “Domenica In”.

Il format delle domande avrà un taglio spettacolare e sarà supportato da alcuni brevi filmati di repertorio, fotografie, oggetti o esibizioni dal vivo della Band di “Domenica In”, nonché da ospiti in studio che hanno un legame con il programma. Questo gioco rappresenterà non solo un’opportunità per vincere, ma anche per rivivere in chiave divertente e curiosa la lunga storia delle “Domeniche In” di Mara.

Con queste novità, Mara Venier promette di intrattenere il suo pubblico con un mix di nostalgia, musica e attualità, continuando a rinsaldare il legame con i telespettatori. Sabato 17 settembre, i fan possono quindi attendersi un’inaugurazione di stagione vibrante ed emozionante.