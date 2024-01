Venier, Fazio, Diaco, Bortone o Fagnani: dove andrà Barbara d’Urso? Il suo commento

Barbara d’Urso è assente dal piccolo schermo dallo scorso giugno da quando, inconsapevole che sarebbe stata fatta fuori, ha salutato il suo pubblico di Pomeriggio Cinque dando appuntamento a settembre. A settembre, però, non è tornata e il suo posto è stato preso da Myrta Merlino. Ora che il contratto in esclusiva con Mediaset è terminato tutti gli occhi sono puntati su lei e sulla sua prima mossa da donna libera da clausole. A chi rilascerà la sua prima intervista? I papabili sono molti e Dagospia ha parlato proprio di “gara per contendersela“. Da Mara Venier per Domenica In, a Fabio Fazio per Che Tempo Che Fa, passando per Pierluigi Diaco a BellaMa‘ fino ad arrivare a Serena Bortone e Francesca Fagnani per Belve.

TvBlog lo ha chiesto direttamente a lei e con la sua non-risposta ha pubblicato un articolo dal titolo “Barbara d’Urso parlerà dove e quando? Lo abbiamo chiesto direttamente a lei…“. Come detto, però, quella della d’Urso è stata una non-risposta perché di fatto ha detto BOH!

“Come detto in apertura, TvBlog ha girato direttamente a Barbara d’Urso la domanda delle domande: quando e dove tornerà a parlare in tv? La conduttrice molto gentilmente ha ringraziato per l’interesse mostrato e ha aggiunto che non ha risposte. Insomma, è il momento delle ipotesi, non delle certezze”.

Secondo voi dove andrà? La più quotata è ovviamente la Venier.