Venier e la diffida di Romina Power, i retroscena e la risposta di Mara: “Non è come dite”

Durante l’intervista fatta ieri a Loredana Lecciso a Domenica In, Mara Venier ha rivelato di aver ricevuto una diffida da Romina Power. La conduttrice ha chiesto alla sua ospite di non nominare l’ex moglie di Albano Carrisi. Ci siamo stupiti tutti visto che Romina è sempre stata un’amica di Mara e infatti è andata più volte ospite nelle sue trasmissioni.

A fare chiarezza c’hanno pensato i colleghi di Tv Blog. Sembra infatti che nella scaletta dell’intervista preparata per Loredana non ci fosse mai stata l’intenzione di tirare in ballo la Power: “Sarebbe stato inviato ad un alto dirigente Rai da parte di Romina Power un messaggio in cui lei avrebbe chiesto che la partecipazione di Loredana nella quarta puntata di Domenica in, non fosse un pretesto per parlare di lei e dei suoi figli. In caso contrario la cosa lederebbe la sua immagine, chiedendo nel contempo alla tv pubblica di informarla preventivamente sui contenuti della partecipazione di Loredana al programma. Al fine di escludere riferimenti alla sua persona. In più le preoccupazioni della signora Power erano infondate, perché non era già previsto in scaletta alcun riferimento alla sua persona, in quanto l’incontro era evidentemente totalmente dedicato all’ospite in studio, ovvero a Loredana Lecciso”.

Venier e le risposte su Instagram: “Non si tratta di una vendetta”.

Un utente su Instagram ha pensato che l’invito fatto da Mara a Loredana sia stato una sorta di vendetta: “Ma dai la Lecciso Mara non l’aveva mai invitata caso strano Romina è stata invitata a Verissimo e subito Mara invita la Lecciso .Non sarà un po’ vendicativa Mara?“. Zia Mara ha commentato con un secco: “Assolutamente no credimi“.

Una ragazza invece ha preso le parti della Venier: “Ricevere una diffida da quella che si é sempre decantata una tua amica non é il massimo, chiunque avrebbe reagito male. Io, personalmente, penso che se Romina avesse avuto qualsiasi perplessità sulla puntata di oggi, in riferimento all’ospitata della Lecciso, avrebbe dovuto prendere il telefono e chiamare la sua amica. La diffida la si fa ad una nemica non ad una che ti ha ospitato nel suo programma 80 volte”. Mara ha risposto anche a questo commento con un semplice: “Grazie“.

Nessuna vendetta per l’ospitata di Romina Power a Verissimo, il caso è chiuso.