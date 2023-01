Venier commenta il coming out di Federico Fashion Style in modo particolare

Dopo anni di rumor oggi a Verissimo Federico Fashion Style ha fatto coming out dichiarandosi omosessuale. Reazioni di tutti i tipi sui social, c’è chi ha empatizzato con l’hairstylist, chi ha fatto un po’ di ironia (sul fatto che in molte interviste Federico avesse dichiarato di essere etero) e anche una nota conduttrice ha detto la sua. In una storia Instagram Mara Venier ha commentato le dichiarazioni di Fashion Style.

La storia Instagram di Mara Venier.

Mara Venier su Instagram ha condiviso un articolo che parla del coming out di Federico Lauri ed ha aggiunto il suo pensiero: “Nooo ma io non me l’aspettavo proprio“, il tutto condito da faccine scioccate e anche un tag a fashion Style.

Una reazione simile l’ha avuta giorni fa anche Sonia Bruganelli. L’opinionista del Grande Fratello Vip commentando un nostro articolo di Biccy ha scritto: “Non c’erano indizi di nessun genere. Sono basita“.

Mara Venier commenta la confessione di Federico Fashion Style a #Verissimo: #AscoltiTv pic.twitter.com/jnPK806jg5 — Boomerissima (@Boomerissima) January 21, 2023

Federico Fashion Style, le parole a Verissimo.

“Ci nasci non è che diventi. Se io ho avuto dei pensieri nel dirlo è anche perché sono cresciuto in un ambiente della classica famiglia con mamma e papà. Però ai miei l’ho detto e si sono comportati benissimo. Poi c’è mio fratello che è un grande. Lui mi ripete sempre ‘fregatene di quello che dice la gente’. Mi sta sempre accanto e gli voglio molto bene. C’è da dire che Letizia erano almeno tre anni che sapeva della mia omosessualità, perché sono stato io a dirglielo. Ma in realtà l’ha sempre saputo. Vedi che abitiamo in un paesino, stiamo ad Anzio che è un paese. Io sono il personaggio del posto e molti parlano, non abitiamo mica a Milano. Se ho deciso di parlare adesso è perché terzi hanno parlato. Mia figlia ha cinque anni e presto potrebbe iniziare a leggere le cose che dicono. Quindi ho preferito dire la mia. Almeno in questa maniera saprà le mie parole”.