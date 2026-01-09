Venezuela liberazione di prigionieri

Il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodriguez, ha annunciato il rilascio di un numero significativo di persone, tra cui venezuelani e stranieri, come gesto per consolidare la pace e la coesistenza pacifica nel Paese. Tra i prigionieri liberati vi è l’imprenditore italiano Luigi Gasperin, come riportato dal quotidiano ‘Libero’. Gasperin era uno dei 28 italiani detenuti in Venezuela e era stato arrestato a Maturin in seguito ad un controllo sulla presunta detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo presso gli uffici della sua società.

Gasperin, 77 anni, soffre di patologia cardiaca, ipertensione e difficoltà respiratorie e ha bisogno di cure mediche. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciatore a Caracas e con la rete consolare in Venezuela per accelerare la liberazione dei cittadini italiani e confermare le notizie sui primi rilasci. Il ministro sta facendo pressioni per la soluzione dei casi di tutti gli italiani detenuti, tra cui Alberto Trenitini, Mario Burlò e Biagio Pilieri.

Il ministero degli Esteri spagnolo ha riferito che quattro prigionieri spagnoli sono stati rilasciati dal Venezuela. Il presidente del Parlamento ha espresso la sua gratitudine per la mediazione degli attori internazionali coinvolti nel processo, tra cui l’ex premier spagnolo Jose Luis Rodriguez Zapatero e il presidente brasiliano Lula da Silva. Rodriguez ha sottolineato che non si tratta di una iniziativa isolata, ma un’azione deliberata per allentare le tensioni.

L’avvocato Alfredo Romero della Ong Foro Penal ha scritto sui social media: “Buone notizie! Sappiamo di alcune persone già liberate, compresi stranieri”. Martha Tineo, co-fondatrice della ONG Justice, Encounter, and Forgiveness, ha dichiarato al New York Times che alcuni dei primi prigionieri politici a essere rilasciati a breve sono quelli detenuti a El Helicoide, una prigione da anni teatro di torture e abusi. Secondo i dati di Foro Penal, si trovavano nelle carceri del Venezuela 806 prigionieri politici.

L’avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Alberto Trentini, ha chiesto il rispetto del silenzio a nome dei familiari, che stanno vivendo giornate di angoscia e di speranza. La famiglia ha ringraziato tutti per la comprensione e la solidarietà.