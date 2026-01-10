Venezuela Italia

La trattativa per la liberazione di Alberto Trentini e degli altri detenuti politici italiani in Venezuela è molto complessa. L’Italia non ha una grande influenza diplomatica per convincere Caracas, quindi la mediazione è gestita da altri paesi come la Spagna, il Brasile e il Qatar. L’Italia può contare sull’appoggio degli Stati Uniti e il segretario di stato Marco Rubio ha ricevuto una richiesta di aiuto dal governo italiano per ottenere la liberazione di quattro detenuti: Alberto Trentini, Luigi Gasperin, Mario Burlò e Biagio Pilieri.

Si è avuta conferma della liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Gasperin era stato arrestato per detenzione e trasporto di esplosivi, mentre Pilieri, che ha la doppia cittadinanza, era finito nella lista dei detenuti da liberare grazie all’intervento della Comunità di Sant’Egidio.

La posizione di Mario Burlò è più complessa a causa di un procedimento pendente in Italia per presunte compensazioni indebite di Iva e Irpef. Alberto Trentini, invece, è considerato il detenuto “più politico” del gruppo di italiani in Venezuela, essendo stato arrestato senza accuse precise a carico. La sua liberazione dipende quindi da una trattativa diplomatica.

Il governo italiano ha espresso la sua volontà di migliorare le relazioni con il Venezuela e ha auspicato la liberazione dei detenuti politici, tra cui gli italiani. La premier ha dichiarato che l’Italia continuerà a mobilitare tutti i canali possibili per ottenere la liberazione di Trentini e degli altri detenuti italiani.

Tuttavia, la “diplomazia degli ostaggi” non sembra funzionare come in passato e il governo italiano deve attendere gli sviluppi della trattativa internazionale. Gli Stati Uniti stanno lavorando per ottenere un’amnistia generale per tutti i detenuti politici in Venezuela, ma la trattativa è complessa e coinvolge anche questioni relative al petrolio. L’Italia può solo attendere e sperare in una risoluzione rapida della situazione.