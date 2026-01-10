11.5 C
Roma
sabato – 10 Gennaio 2026
Politica

Venezuela Italia

Da stranotizie
Venezuela Italia

La trattativa per la liberazione di Alberto Trentini e degli altri detenuti politici italiani in Venezuela è molto complessa. L’Italia non ha una grande influenza diplomatica per convincere Caracas, quindi la mediazione è gestita da altri paesi come la Spagna, il Brasile e il Qatar. L’Italia può contare sull’appoggio degli Stati Uniti e il segretario di stato Marco Rubio ha ricevuto una richiesta di aiuto dal governo italiano per ottenere la liberazione di quattro detenuti: Alberto Trentini, Luigi Gasperin, Mario Burlò e Biagio Pilieri.

Si è avuta conferma della liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Gasperin era stato arrestato per detenzione e trasporto di esplosivi, mentre Pilieri, che ha la doppia cittadinanza, era finito nella lista dei detenuti da liberare grazie all’intervento della Comunità di Sant’Egidio.

La posizione di Mario Burlò è più complessa a causa di un procedimento pendente in Italia per presunte compensazioni indebite di Iva e Irpef. Alberto Trentini, invece, è considerato il detenuto “più politico” del gruppo di italiani in Venezuela, essendo stato arrestato senza accuse precise a carico. La sua liberazione dipende quindi da una trattativa diplomatica.

Il governo italiano ha espresso la sua volontà di migliorare le relazioni con il Venezuela e ha auspicato la liberazione dei detenuti politici, tra cui gli italiani. La premier ha dichiarato che l’Italia continuerà a mobilitare tutti i canali possibili per ottenere la liberazione di Trentini e degli altri detenuti italiani.

Tuttavia, la “diplomazia degli ostaggi” non sembra funzionare come in passato e il governo italiano deve attendere gli sviluppi della trattativa internazionale. Gli Stati Uniti stanno lavorando per ottenere un’amnistia generale per tutti i detenuti politici in Venezuela, ma la trattativa è complessa e coinvolge anche questioni relative al petrolio. L’Italia può solo attendere e sperare in una risoluzione rapida della situazione.

Articolo precedente
Calcio italiano in diretta su Sky e Dazn
Articolo successivo
Occupazione in Italia in calo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.