Venezuela e guerra alla droga

La guerra alla droga sta diventando un pretesto per violare i diritti umani e normalizzare pratiche incompatibili con gli standard internazionali. La società civile latinoamericana e mondiale si oppone alla politica neocoloniale degli Stati Uniti, condotta in nome della lotta alla droga, in quanto viola i diritti umani e aggravando la situazione con la guerra di aggressione agli stati.

L’attacco armato degli Stati Uniti contro il Venezuela enfatizza i processi della guerra alla droga, destinando il paese a una escalation di militarizzazione, violenza e criminalizzazione delle popolazioni emarginate. L’America latina è consapevole di queste conseguenze e rifiuta il rilancio di questo paradigma per legittimare nuove forme di intervento. Il “narcoterrorismo” è una nozione giuridica che non esiste nel diritto internazionale e viene utilizzata per giustificare esecuzioni extragiudiziali e operazioni militari segrete.

La guerra alla droga è servita per decenni per violare confini, appropriarsi di risorse e attuare o favorire golpe. Molti leader latinoamericani sono stati accusati di essere leader del narcotraffico, come Manuel Noriega e Juan Orlando Hernández. Gli Stati Uniti hanno ampliato la loro influenza politico-militare ed economica su paesi come Colombia e Messico, proprio in nome della lotta al narcotraffico.

La politica di Trump si concentra sulla lotta all’immigrazione e disegna il Messico come uno stato da porre sotto controllo militare. Il presidente della Colombia, Petro, sta sperimentando un sistema di gestione legale dei mercati, dopo decenni di guerra alla droga, e questo è visto come una sfida maggiore perché toglie terra da sotto i piedi alla guerra alla droga e alla guerra di aggressione tout court.

Il movimento mondiale antiproibizionista enfatizza che non è sufficiente appellarsi a un ritorno alla legalità internazionale, ma è necessario andare alle radici e lavorare per porre fine alla guerra alla droga per togliere l’acqua al mulino della guerra neocoloniale.