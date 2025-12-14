13.4 C
Venezuela contro Stati Uniti su sequestro petroliera

Venezuela contro Stati Uniti su sequestro petroliera

Centinaia di sostenitori del governo hanno protestato a Caracas contro il sequestro statunitense di una petroliera venezuelana nel Mar dei Caraibi. La manifestazione, che si è svolta anche in altre città, è stata presentata dalle autorità come una risposta a un atto definito di “pirateria”.
Il sequestro della nave M/T Skipper è avvenuto il 10 dicembre, alla vigilia della scadenza di un mandato emesso da un giudice statunitense.
Washington sostiene che l’imbarcazione fosse usata per trasportare petrolio sotto sanzioni, mentre il governo venezuelano accusa gli Stati Uniti di voler colpire le proprie risorse energetiche.

