Venezuela apre il settore petrolifero agli investimenti privati

Il Venezuela si appresta a varare una riforma storica del proprio settore energetico, in particolare della gestione dei suoi giacimenti di petrolio, i più grandi del mondo. Secondo quanto riportato dal Financial Times, che ha visionato i documenti riservati, un nuovo disegno di legge promette di smantellare decenni di nazionalismo petrolifero per aprire le porte agli investimenti privati.

La proposta legislativa segna un punto di rottura con l’era di Hugo Chávez. Se approvata, le compagnie private potranno operare i giacimenti a proprie spese, pur mantenendo lo schema delle joint venture a maggioranza statale. La legge prevede una flessibilità sulle royalty, con una tariffa base del 30% che potrà essere ridotta al 20% o addirittura al 15%. Inoltre, la legge elimina l’obbligo di risolvere le controversie legali nei tribunali locali.

La legge segue l’operazione delle forze speciali statunitensi che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. Il nuovo corso è guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, sostenuta dall’amministrazione Trump. Fonti interne al parlamento venezuelano sostengono che il testo sia stato redatto sotto la diretta influenza di Washington.

L’obiettivo dichiarato da Jorge Rodríguez, capo del legislativo, è rilanciare una produzione del petrolio in Venezuela che è passata dai 3 milioni di barili al giorno di inizio secolo ai soli 500.000 del 2020. Le compagnie americane chiedono “garanzie serie” prima di investire miliardi nella ricostruzione. Tuttavia, il segretario all’Energia USA ha già chiarito che la Casa Bianca non fornirà sicurezza militare sul campo alle aziende petrolifere.