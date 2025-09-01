28.7 C
Roma
lunedì – 1 Settembre 2025
Venezia tra moda e cinema, polemiche al Gala di beneficenza

L’Arsenale di Venezia ha ospitato il consueto Gala di beneficenza, uno degli eventi più attesi della Mostra del Cinema. La serata, tenutasi nell’ultima domenica di agosto, ha visto la partecipazione di numerose celebrità, che hanno sfoggiato i loro abiti più eleganti, mescolando moda, cinema e solidarietà.

Tra i protagonisti della serata c’è stato il regista Julian Schnabel, che ha colto l’occasione per rispondere alle polemiche legate al suo ultimo film. La sua presenza al gala è stata carica di significato e ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

