Gossip

Venezia svela il dilemma morale di Paolo Sorrentino

Da StraNotizie
Venezia svela il dilemma morale di Paolo Sorrentino

Ieri, Paolo Sorrentino ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia tra gli applausi del pubblico, presentando il suo nuovo film “La Grazia”. L’opera è ispirata a un episodio di cronaca del 2019, in cui il presidente Mattarella decise di concedere la grazia a un marito che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer. Sorrentino ha spiegato il tema centrale del film, che si concentra sul dilemma morale di un uomo con il potere di graziare un omicida, mentre sente forti convinzioni legate alla sua fede cattolica. Il regista ha sottolineato come l’opera tratti il tema del dubbio e della sua importanza, soprattutto in politica e nel contesto attuale.

Intanto, il programma della Mostra prosegue con varie proiezioni e eventi attesi.

