VENEZIA SOUNDS: Il Concerto che Unisce Musica e Scienza

A cinque anni dal concerto “Medicine Rock a music tribute to Tomaso Cavanna”, la Fondazione Giancarlo Ligabue e Medicine Rocks Venezia Sounds offrono un nuovo evento. Il 26 ottobre, alle Tese delle Nappe, si svolgerà una serata dedicata alla musica e all’arte, per sostenere la ricerca scientifica. Sotto la direzione artistica di Samuel Romano, noto cantante dei Subsonica, l’evento raccoglierà artisti di spicco della scena pop rock italiana, molti dei quali avevano già partecipato al concerto precedente, rinnovando così il loro supporto alla causa.

Inti Ligabue, Presidente della Fondazione, sottolinea l’impatto della prematura scomparsa di Cavanna, invitando alla riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza di impegnarsi per la ricerca. La famiglia Ligabue è attiva da cinquant’anni per sensibilizzare l’opinione pubblica. La musica è considerata un linguaggio universale che può contribuire a dare voce alla speranza e a unire gli artisti per una nobile causa.

La manifestazione è non solo un tributo a Tomaso, ma anche un’opportunità di sostenere una ricerca che deve diventare sempre più curabile. Saranno presenti artisti come i Bluvertigo, i Bud Spencer Blues Explosion, Joan Thiele e molti altri, offrendo performance uniche create ad hoc per la serata. Samuel Romano, in quanto direttore artistico, esprime il suo amore per Venezia e per l’amico scomparso, sottolineando il ruolo fondamentale della musica nella riscoperta di un legame emotivo.

Il festival è promosso dalla Fondazione Giancarlo Ligabue e dall’associazione Medicine Rocks, in collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricerca. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a una borsa di studio a favore di una giovane scienziata nel team del Prof. Antonio Sica, dedicata allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per i tumori.

Il Prof. Sica parteciperà alla serata per presentare i progressi della ricerca sull’immunoterapia, un campo cruciale nella lotta contro i tumori. L’evento ha l’obiettivo di diffondere informazioni scientifiche attraverso la musica, creando consapevolezza su un tema vitale per la salute.

La serata sarà presentata da Marco Maccarini e Federico Russo e promette di unire arte, musica e scienza in un’esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti.