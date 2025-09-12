Venezia sotto i riflettori: gossip e magie del Cinema

Venezia, settembre. I riflessi del tardo pomeriggio illuminano la laguna, creando un’atmosfera magica che solo il Festival del Cinema può evocare. In questa cornice unica, i canali si riempiono di taxi d’acqua e i turisti sperano di incrociare volti celebri.

In questo contesto, Ca’ Mastercard diventa un elegante salotto dove si intrecciano il fascino del cinema e l’innovazione tecnologica. La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è molto più di un evento: è un palcoscenico globale, e Mastercard, partner ufficiale, ha creato un’esperienza memorabile per i partecipanti.

Quest’anno, l’esperienza Priceless permette agli ospiti di vivere la Mostra da protagonisti, iniziando con il tappeto rosso. L’emozione di arrivare al Lido in barca, con i fotografi pronti a catturare ogni momento, è ineguagliabile. Dopo, l’aperitivo sulla terrazza della Biennale regala una vista mozzafiato, con calici che tintinnano e conversazioni che fluiscono tra arte e convivialità.

A seguire, la sala si oscura per la proiezione di films in gara; quest’anno, The Smashing Machine ha conquistato il Leone d’Argento, seguìto da un silenzio carico di emozioni.

La serata conclude con una cena stellata curata da Alessandro Borghese, pensata per i clienti Mastercard, con un menù che celebra la tradizione culinaria italiana.

All’interno di Ca’ Mastercard, si discute anche di futuro. Luca Corti, Country Manager per l’Italia, illustra i trend della Cyber & Intelligence Economy, evidenziando la sicurezza delle transazioni e l’importanza dell’intelligenza artificiale nella prevenzione delle frodi. L’obiettivo è raggiungere un sistema di pagamento completamente sicuro, integrando tecnologie avanzate.

Mentre Venezia vive le sue notti glamour, si scrive un nuovo capitolo di innovazione e sicurezza, dove ogni dettaglio conta e il futuro si costruisce con attenzione.