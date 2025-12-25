10.7 C
Venezia sostenibile: turismo smart nel Veneto

Venezia, con il Veneto, è una delle principali mete turistiche in Italia, anche durante le feste natalizie. Tuttavia, la sfida del turismo sostenibile è sempre più importante, per rispettare le esigenze della comunità locale e degli operatori turistici. Secondo i dati dell’ENIT, l’Italia è la seconda destinazione turistica in Europa, con 151 milioni di presenze internazionali e un saldo di bilancio positivo di 16 miliardi e 700 milioni di euro.

Il turismo in Italia è un settore ad alta intensità di lavoro, anche se stagionale, e occupa molti giovani e donne. Tuttavia, la sfida ora è ridurre i picchi di presenza e redistribuire i flussi turistici, puntando sul turismo congressuale, sui cammini spirituali e sul wedding system. La Venice Sustainability Foundation (VSF) sta lavorando per applicare strategie di sostenibilità nel turismo, attraverso un approccio data-informed e la digitalizzazione dei servizi turistici.

Nel 2024, Venezia ha raggiunto il suo picco storico di arrivi e pernottamenti, con 5,9 milioni di turisti registrati e 13,3 milioni di pernottamenti. Tuttavia, il fenomeno turistico a Venezia è più ampio, comprendendo anche l’escursionismo e le altre forme di pernottamento non registrato. La VSF stima che i visitatori complessivi nel 2023 siano stati 34,5 milioni.

La relazione tra la città lagunare e l’entroterra è importante per superare la “cesura” lagunare e sviluppare la relazione tra la città e la terraferma. La mobilità e gli attrattori sono due filoni su cui si sta lavorando per ottimizzare le linee esistenti e nuove infrastrutture di trasporto sostenibile.

L’applicazione delle tecnologie digitali nel settore turistico è diventata fondamentale, poiché il turismo di oggi è sempre più legato alle tecnologie dell’informatica. La VSF sta lavorando per aumentare le competenze di base relative alle tecnologie digitali e sviluppare nuove strategie di turismo smart e sostenibile.

Ogni giorno a Venezia arrivano circa 170mila persone, di cui 80mila city user, come lavoratori e studenti. La città funzionale di Venezia comprende non solo la città storica, ma anche altri 15 comuni, identificando un’area che racchiude un milione di persone. La comunità di Venezia è più variegata di quella dicotomica turisti-residenti e comprende anche lavoratori e studenti che utilizzano la città come un centro città globale.

